Siena, violenza sessuale di gruppo: arrestati tre ragazzi. In manette anche un giovane calciatore

Stupro di gruppo su una ventenne a Siena. Con questa gravissima accusa tre ragazzi, tutti maggiorenni, tra cui un calciatore, sono stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Siena. I tre presunti violentatori si trovano ai domiciliari dopo la denuncia di violenza sessuale di gruppo presentata da una ragazza di 20 anni. Un fardello pesante da portare sulle spalle per una giovanissima.

Stupro di gruppo a Siena, arrestati tre ragazzi

E’ successo a Siena, alcuni giorni fa. Niente è trapelato sui contorni della storia. Cosa sia accaduto resta ad ora nel silenzio delle carte. La Procura indaga nel massimo riserbo, sarebbero coinvolti nomi noti della città. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della ragazza. Che aveva raccontando che la violenza sessuale era avvenuta durante una festa privata in un’abitazione a Siena.

Codice rosso per la ventenne che ha denunciato

Per lei è stato attivato il protocollo Codice Rosso’per la protezione della vittima. La task force per aiutare le donne vittime di maltrattamenti e di soprusi. Che prende in carico rapidamente le presunte violenze e cerca di cristallizzare i fatti. Perché, come è emerso nei tanti stupri di gruppo denunciati in ogni angolo d’Italia su giovanissime e anche minorenni, è fondamentale raccogliere subito gli elementi. Sequestrare cellulari e mettere nero su bianco i racconti di chi può avere visto o ricevuto confidenze.

Le indagini hanno portato ad individuare quattro presunti responsabili, di cui un minorenne. Il 17enne è indagato a piede libero. Sono state perquisite le abitazioni dei quattro indagati. Tra gli arrestati, secondo quanto sarebbe emerso, ci sarebbe un calciatore del settore giovanile di una squadra di serie A.