Si tuffa da uno scoglio ma centra in pieno una barca (video): morto sul colpo un ragazzo siriano

Si tuffa ma non trova il mare, plana su una barca e muore. Sventatezza o sfortuna? Di sicuro quel giovane siriano che ha trovato la morte tuffandosi da uno scoglio non voleva certo prendere la mira quando si è lanciato, ma è stato vittima di una incredibile coincidenza sfortunata, che l’ha ammazzato sul colpo. Il suo volo da 36 metri si è concluso su una barca che trasportava turisti, fortunatamente, almeno loro, rimasti illesi. Il tuffatore, Fahd Ibrahim Jamil Al-Lakma, saltato dal lato delle rocce Raouche a Beirut, in Libano, domenica scorsa, non è arrivato vivo neanche in ospedale.

Si tuffa e plana nella barca dei turisti: il video

Come riportano i giornali locali, l’uomo ha impattato su una barca turistica appena uscita da un tunnel sotto la scogliera che ha probabilmente oscurato la vista a chi guidava. Le urla dei passeggeri della stessa imbarcazioni n0n sono state evidentente percepite dal tuffatore, che proveniva dalla città di Hajin nel governatorato di Deir ez-Zor orientale della Siria e che è morto all’istante e ha ferito anche il capitano della barca.Buttarsi dalle rocce di Raouche nel mare sottostante, a quanto pare, è un’attività popolare tra i giovani della capitale libanese.

Ecco il video amatoriale ripreso da una tv locale.