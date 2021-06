Sallusti infierisce sui grillini: “Avete messo al governo venditori di polizze e segretarie d’ufficio…” (video)

Uno vale uno? E questi sono i risultati… Alessandro Sallusti, direttore di Libero, infierisce contro Ignazio Corrao, ex grillino della prima pra poiu fuoriuscito per approdare nella lista dei Verdi Europei). “In base all’uno vale uno avete messo un venditore di polizze assicurative di Cremona a ministro dello Sviluppo Economico e una segretaria di un centro commerciale di Bari a ministro per il Sud. Le ricordo Aldo Moro, Berlinguer, De Gasperi hanno fatto politica tutta la vita, erano politicanti, Zingaretti…”. L’anatema di Sallusti è stato scagliato nel corso della puntata dell’Aria che tira, sulla Sette, condotta da Mirta Merlino. Per Sallusti, il problema del M5S non è certamente Conte, “persona rispettabilissima”, ma le origini politiche dei grillini, completamente rinnegate.” Sono venute a mancare totalmente le fondamenta del consenso del M5S. Pur di rimanere al potere si è deciso di cambiare sia il modus operandi che gli stessi programmi”. L’uno vale uno, adesso, è una somma algebrica a crescita zero…