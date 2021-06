Roma, poliziotto salva la bambina sul balcone (video). Sarà indagato, come l’eroe di Termini?

Nelle stesse ore in cui il poliziotto che aveva bloccato, sparando, una possibile strage alla stazione Termini di un ghanese che minacciava la gente con un coltello in mano, ricevendone in cambio un avviso di garanzia, alla periferia di Roma si consumava l’ennesima impresa di un agente. Una bambina che penzolava da un davanzale, salvata da una pattuglia, a Primavalle. La provocazione è: scatterà l’inchiesta anche per quel poliziotto o magari arriverà un encomio?

Da Termini al poliziotto di Primavalle che salva la bambina sul balcone

La bimba di due anni era seduta in bilico sul balcone della sua casa al primo piano di un palazzo in zona Primavalle, alla periferia di Roma, quando si è trovata a transitare in zona una pattuglia della polizia. A dare l’allarme un passante che, vedendo la piccola a rischio, ha subito chiamato i soccorsi. Immediato l’intervento degli agenti che, salendo sul tetto dell’auto di servizio, hanno raggiunto la finestra e tranquillizzato la piccola, mettendola al sicuro. La madre, in casa, che stava dormendo. Poco dopo è arrivato il padre a cui è stata affidata la bambina.