Roma, il sondaggio per “Il Sole 24 ore” conferma: Michetti in testa, la Raggi quella messa peggio

Anche il sondaggio del Sole 24 Ore parla chiaro: Michetti in testa. Il ballottaggio sarà con Gualtieri. Non è il primo report demoscopico che dà il candidato del centrodestra per le prossime elezioni amministrative in vetta alle indicazioni di voto. L’indice di gradimento dei romani per il duo Michetti-Matone vola alto nel cielo della capitale e nelle rilevazioni sondaggistiche. Le stesse che danno la sindaca uscente come la candidata che sta messa peggio. Che rischia di essere scavalcata da Calenda, e che, al momento, non ha neppure un apparato di partito dietro di sé.

Roma, il sondaggio: Michetti in testa

E allora, a Roma le cose si mettono molto bene per Enrico Michetti. E oggi a confermarlo è anche un sondaggio Winpoll per il Sole 24 Ore, secondo cui il 66% degli intervistati pensa che nei cinque anni del mandato di Virginia Raggi la vita a Roma sia peggiorata. Acclarando, dunque, un giudizio negativo sulla sua amministrazione. E dunque: solo gli irriducibili della sindaca uscente, pari al 21,3 %, dicono di voler votare al primo turno Virginia Raggi. Una percentuale nettamente superiore a quella raccolta dal suo partito: che si ferma al 12,9% delle intenzioni di voto stimate. Se fosse lei ad andare al ballottaggio contro Michetti verrebbe nettamente sconfitta: 44,2 % a 55,8%.

Raggi: la candidata messa peggio di tutti

Infatti, sempre relativamente alla posizione della sindaca pentastellata, il sondaggio in questione indica che i flussi tra il primo e il secondo turno evidenzierebbero che sono troppo pochi gli elettori di Calenda (29%) e di Gualtieri (31%) disposti a votarla al ballottaggio. E ancora: per quel che riguarda direttamente Calenda, invece, il 17,8% degli intervistati dichiara di volerlo votare al primo turno. Mentre, sempre secondo il sondaggio in esame, al ballottaggio il leader di Azione godrebbe della fiducia “Trasversale” del 70% degli elettori del Pd e del 42% di quelli del M5S.