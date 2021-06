Roma, Michetti primo nei sondaggi. Il flop di Virginia Raggi: perderebbe con tutti

Ultimo a partire, primo nei sondaggi. A una settimana dalla presentazione ufficiale di Enrico Michetti come candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, in ticket con Simonetta Matone, l’avvocato amministrativista conquista già il podio dei sondaggi sul voto nella Capitale. A lui, infatti, va il 28,5% dei consensi, a fronte del 27% del candidato del centrosinistra, che in attesa delle primarie di domenica formalmente ancora non c’è, ma che tutti danno per scontato sarà Roberto Gualtieri.

Michetti primo nei sondaggi

Solo terza, nella rilevazione condotta da BiDiMedia, Virginia Raggi, che si ferma al 21,4%. Quarto Carlo Calenda, che insieme alla prima cittadina in carica è in corsa ormai da tempo. Gli altri – la civica Monica Lozzi e Paolo Berdini di Rifondazione – non arrivano, invece, al 2%, mentre la quota degli indecisi resta intorno al 25%. La classifica resta immutata anche di fronte alla domanda su chi, secondo il campione, vincerà: Michetti è primo anche qui.

Al ballottaggio Virginia Raggi perde con tutti

Per quanto riguarda le liste, le differenze sono meno marcate: il M5S sarebbe primo partito con il 19,2%; FdI secondo con il 19%, quindi ad appena uno 0,2% di distanza e in costante crescita anche nella Capitale; il Pd si fermerebbe al 18,4%. Seguono la Lega al 7,5%; Azione, che beneficia del traino di Calenda, al 7%; Forza Italia al 4%; Articolo 1 al 3,6%; Liberare Roma al 3,3%; Italia Viva al 3,1%. Quanto ai ballottaggi, la situazione è piuttosto variabile a seconda degli scenari, ma un dato comune c’è: Virginia Raggi perde in qualunque sfida. Un dato perfettamente coerente con il giudizio dei romani sul suo operato da sindaco: il 66% dà un giudizio negativo, con un 43% che parla di giudizio «molto negativo».