Roma, bagno nella fontana di Piazza Navona. Michetti: «È un colpo al cuore». L’ira dei romani (video)

«Il rispetto per la città di Roma parte dall’atteggiamento che si ha nei confronti dei suoi beni culturali. Che si vedano episodi come quello di ieri notte dove 5 ragazzi usano come vasca da bagno la fontana del Bernini a Piazza Navona. È un colpo al cuore». Lo scrive su Twitter il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti che ha allegato il video di cinque giovani che hanno fatto il bagno nella fontana di Piazza Navona. I giovani di varie nazionalità e di età compresa tra i 20 e i 30 anni poi sono stati fermati e multati dalla polizia locale. La fontana dei Quattro Fiumi di Piazza Navona, magistrale opera seicentesca dell’artista Gian Lorenzo Bernini, ha visto l’avvio dell’ultimo intervento di restauro il 13 gennaio scorso.

Valanga di commenti al post di Michetti

Tantissimi i commenti al video. Scrive un utente: «No poverini, magari hanno avuto “un’infanzia complicata”… Se li fai lavorare e li rendi utili per la società escono fuori trecento associazioni che urlano allo sfruttamento». E un altro osserva: «Credono che la città sia un parco giochi dove possono fare di tutto e hanno ragione. Mai visto un tale lassismo e permissivismo in una qualsiasi città in giro per il mondo. E’ un ce**o». E un altro puntualizza: «Ormai abbiamo dato l’impressione, grazie alla sinistra di Letta, che qui si può fare tutto, anche quello espressamente vietato. Servirà un cambio di passo per evitare il tracollo». Amara constatazione di un altro utente: «Sanno che in Italia si può fare tutto quello che si vuole e passarla liscia. Sono stati multati e allontanati, lei crede che pagheranno?».

«Ma che l’Italia è il Paese dei balocchi?»

E c’è chi scrive: «Io comincerei da Roma Termini. Roma Tiburtina. Non sono stazioni…Sono Afroland. Terra nullius. E il caso del jihadista col coltello lo dimostra». Nel web è diventato virale il video di reginaimperatricederoma su Instagram : «Ma ce venite de fora a romper… ma che l’Italia è il Paese dei balocchi?».

