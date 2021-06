Radio University, l’Inter al centro della puntata di domenica con La Russa ed Ernesto Pellegrini

Domenica 6 giugno 2021 nuovo appuntamento con Radio University, il diretta sul Secolo d’Italia a partire dalle ore 11. La puntata con Ignazio La Russa e Walter Jeder si preannuncia ricca di spunti e argomenti inediti. Primo ospite Francesco Alberoni, che parlerà del suo libro Il Rinnovamento del Mondo – dal 1989 al 2019, in uscita il 15 giugno, dal contenuto inedito di cui ci svelerà qualche indiscrezione in esclusiva. Seguirà un avvincente dibattito sul mondo del calcio e nello specifico sull’Inter, tra Ignazio La Russa, grande appassionato, tifoso e piccolo azionista della squadra nerazzurra, ed Ernesto Pellegrini, imprenditore e dirigente sportivo italiano, ex presidente dell’Inter, dal 1984 al 1995.

Radio University, Pellegrini “racconta” l’Inter

Il Cavaliere ci racconterà di come nel gennaio 1984 decise di acquistare l’Inter da Ivanoe Fraizzoli, e soprattutto degli importanti traguardi raggiunti dalla squadra, sotto la sua gestione, come la conquista del tredicesimo scudetto nella stagione 1988-1989, passato alla storia come “lo scudetto dei record” per i 58 punti guadagnati in 34 partite (all’epoca la vittoria valeva solo 2 punti), sempre nel 1989 la vittoria Supercoppa Italiana e nel 1991, dopo ventisei anni senza vittorie in Europa, come l’Inter ha conquistato la Coppa Uefa battendo in finale la Roma. Infine un ritorno ai nostri giorni per parlare della stagione appena conclusa, sotto la guida di Antonio Conte, lo scudetto conquistato, e della stagione che verrà capitanata da Simone Inzaghi. Per chiudere la puntata non mancheranno accenni al tema amministrative Roma, Milano e Comuni importanti che andranno al voto il prossimo ottobre.