Niente sesso per gli atleti a Tokyio 2020: salgono i contagi in Giappone, l’imperatore ha paura

Niente sesso, siamo atleti. Sulla falsariga di questo adagio si svolgeranno tra meno di un mese le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli organizzatori per scongiurare lo scoppio di focolai di Covid anche all’interno del Villaggio Olimpico hanno predisposto rigidissime misure; con l’obiettivo di “evitare forme inutili di contatto”. Niente baci, dunque, niente effusioni e niente sesso per gli olimpionici: pena l’esclusione dai Giochi. La notizia come si può immaginare ha destato parecchio scalpore. Ma non è ingiustifiato questo intervento nella dimensione privata degli atleti. La comparsa delle varianti sta alimentando non poche preoccupazioni in Giappone; e, contesatualmente, sta crescendo il partito di chi si oppone allo svolgimento delle Olimpiadi. Ma Cio e organizzatori tirano dritto, affannandosi per ritardare gli eventi di qualificazione; e promuovendo un grande sforzo per scrivere le regole che dovrebbero garantire la sicurezza. Il primo caso cinque giorni fa nel team dell’Uganda, ha difatti amplificatopi timori.

Tokyo 2020 e Covid, l’imperatore è seriamente preoccupato

Sarà vietato fare il tifo – consentiti gli applausi – e gli 11.000 atleti non potranno baciarsi. Dovranno indossare sempre la mascherina, tranne quando mangiano, dormono o gareggiano. Potranno spostarsi solo tra il Villaggio Olimpico ed i luoghi di allenamento o competizione. Secondo il Cio, oltre l’80% delle persone nel Villaggio Olimpico sarà vaccinato, ma gli atleti dovranno sottoporsi a un test giornaliero. Da tenere presente infatti che il rinvio di Tokyo 2020 e le misure antivirus hanno comportato un costo aggiuntivo di 2,3 miliardi di euro, portando il budget ufficiale a 13 miliardi. E’ stato, poi, fissato il limite di 10mila presenze per sito per il pubblico residente in Giappone, con l’avvertenza che le competizioni potranno diventare a porte chiuse se i contagi dovessero risalire.