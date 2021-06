Miami, crolla un palazzo di 11 piani. Si teme una strage. Le immagini raccapriccianti sui social (video)

Tragedia a Miami, in Florida. Un palazzo di 11 piani è crollato nel cuore della notte. L’edificio sorgeva su Collins Avenue a Surfside. Sul posto sono intervenute decine di squadre di soccorso della Contea e delle città circostanti. Si temono decine di vittime intrappolate sotto le macerie.

Miami, crolla un palazzo di 11 piani

Il crollo, che avrebbe coinvolto circa 100 appartamenti, è avvenuto alle due del mattino, secondo quanto riportato su Twitter dai vigili del fuoco. I primi a dare la notizia choc. Dalle prime informazioni dei soccorsi della contea di Miami-Dade, citate dal Miami Herald, si tratta di un condominio vicino all’88th Street e Collins Avenue a Surfside. A sud di Bal Harbour, dove si trovano numerosi condomini e motel. Sul luogo sono intervenuti oltre 80 unità di soccorso, con l’assistenza dei vigili del fuoco. Non è ancora chiaro cosa abbia portato al crollo del palazzo che si è letteralmente sfaldato, precipitando al suolo. Si teme una strage. Un pompiere avrebbe riferito la presenza di decine di vittime, secondo il Miami Herald.

Le immagini choc sui social. Si teme una strage

Sui social sono stati pubblicati foto e video raccapriccianti dell’incidente avvenuto nella notte. In tutti si vede in sequenza un’ ampia sezione dell’edificio crollata in un cumulo di macerie. Alcuni edifici vicini a quello crollato sono stati evacuati per precauzione. “Guarda l’edificio, non c’è più”, così un testimone in un video. Secondo i media statunitensi, alcuni testimoni avrebbero riferito di sentire urla arrivare dalle macerie.