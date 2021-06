Meloni e Salvini, stessa spiaggia stesso mare: il “Capitano” a Ostia con fidanzata e figlia

Giornata di relax al mare per Matteo Salvini, che ieri si è concesso una giornata di relax a Ostia con la fidanzata Francesca Verdini e la figlia Mirta. «Ibiza, Mykonos o Costa Azzurra? Noi preferiamo il mare di Ostia. Buona domenica amici», ha scritto su Instagram il leader della Lega, postando una foto di famiglia sullo sfondo dello stabilimento V Lounge Beach di Ostia, dove qualche settimana fa Giorgia Meloni aveva festeggiato con la famiglia il compleanno della mamma.

Il mare di casa meglio di Ibiza e Costa Azzurra

Sia Leggo, sia Dagospia, che ne ha rilanciato la notizia, hanno sottolineato la coincidenza. «Salvini – si legge su Leggo – pare inseguire la leader di FdI anche in riva al mare». Meloni aveva visitato lo stabilimento a metà maggio, scegliendone il ristorante per quel pranzo in famiglia in onore della mamma, Anna Paratore. Anche Salvini, con fidanzata e figlia, hanno mangiato al ristorante dello stabilimento di Ostia, accolti, sottolinea Leggo, dal gestore del V Lounge Stefano Di Marzio.

Salvini a Ostia nello stesso stabilimento di Meloni

Sul sito della struttura si legge che lo stabilimento è «apprezzato in particolare da quelle famiglie in cerca di un ambiente sicuro e riservato», oltre che contrassegnato da «un’atmosfera più cool e vivace». Dunque, Salvini ha compiuto una scelta abbastanza lontana dagli aperitivi danzanti del Papeete, ricevendo una pioggia di like sui social. E l’attenzione delle cronache per i gusti in linea con quelli della leader di FdI.