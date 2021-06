M5S, Gasparri all’attacco: “Conte e Grillo dall’ambasciatore cinese a prendere ordini”

Ci risiamo. ”Grillo di nuovo dai cinesi? Sarà una visita periodica per prendere evidentemente ordini…”. Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ironizza sull’incontro programmato questo pomeriggio nella sede diplomatica cinese a Roma. la notizia è stata diffusa dall’Adnkronos: incontro a tre tra l’ambasciatore di Pechino Li Junhua e il fondatore del M5S Beppe Grillo, che sarà accompagnato dal leader in pectore del Movimento ed ex premier Giuseppe Conte.

Grillo e Conte dall’ambasciatore cinese: Gasparri si scatena

Una notizia troppo ghiotta. Ricordiamo che Gasparri era stato tra i primi a criticare Grillo già da molto tempo. Quando nel novembre 2019 fece per la prima volta visita proprio a Li Junhua, sempre nella Capitale. Allora accusò i 5stelle di “voler vendere l’Italia alla Cina’‘. Oggi torna a bacchettare l’ex comico genovese: ”Grillo che ha scelto di diventare un ex comico per diventare politico, ora è diventato anche un ex politico per il suo clamoroso fallimento… Il fatto che ora prenda ordine dai cinesi ci preoccupa meno, perché -dice all’Adnkronos l’ex ministro azzurro – per fortuna conta sempre meno”.

Gasparri: ” Grillo ridicolo, Conte inadeguato”

Da notare un’altra copn comitanza: “Nei giorni scorsi sui blog grillini -fa notare Gasparri- addirittura è apparso un testo ambiguo sulle persecuzioni che subiscono gli Uiguri da parte del regime cinese. Pertanto, se la Cina è un pericolo per l’intero pianeta, Grillo è un ridicolo per il pianeta…”. L’esponente azzurro si scatena e non risparmia neanche Conte: ”E’ un uomo capitato in politica per caso e, quindi, ne uscirà per un solo motivo, la sua inadeguatezza…”.