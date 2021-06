Londra, il ministro della Salute Hancock rischia il posto per le foto hot con l’assistente in piena pandemia

Il Sun ha infatti pubblicato le immagini nelle quali il 42enne ministro della Salute, compare in un “abbraccio infuocato” mentre bacia la 43enne Coladangelo, da lui assunta al ministero lo scorso anno. Le immagini sembrano essere state riprese lo scorso 6 maggio da una telecamera di sorveglianza nella sede del ministero. Durante quel periodo era sconsigliato abbracciare persone che non fossero familiari. Dunque Hancock avrebbe anche violato le norme anti Covid.

Hancock: sono dispiaciuto e mi scuso

Hancock, sposato da 15 anni, si è detto dispiaciuto e si è scusato ma l’affare si ingrossa di ora in ora, visto che lo stipendio della sua assistente, anche lei sposata, è pagato con i soldi dei contribuenti britannici. Dopo un primo contratto non remunerato come consulente, stipulato a marzo dello scorso anno, Hancock ha poi assegnato a settembre alla Coladangelo il ruolo di direttore non esecutivo del ministero.

Chi è l’assistente di Hancock, Gina Coladangelo

La donna, che i media britannici definiscono “milionaria”, è anche direttore della comunicazione della Oliver Bonas, l’azienda di moda, gioielleria e articoli di lusso per la casa fondata dal marito, Oliver Tress. La Coladangelo è anche dirigente e azionista della Luther Pendragon, l’agenzia di lobbying che vanta clienti come British Airways e Accenture. Hancock e la moglie, Martha, hanno tre figli, così come la Coladangelo.

Per Boris Johnson Hancock non va licenziato