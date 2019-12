La Gran Bretagna sceglie la Brexit: trionfa Boris Johnson, annientata la sinistra laburista

È vittoria schiacciante per Boris Johnson. I conservatori hanno ottenuto la maggioranza al Parlamento britannico, conquistando almeno 359 seggi su 650. Sconfitti in modo totale i laburisti di Jeremy Corbyn, che si fermano a 202. La sinistra britannica ha perso seggi anche nelle “sue” zone storiche, nell’Inghilterra settentrionale e centrale. Johnson conferma che procederà con la Brexit il 31 gennaio. Ha infatti un ampio margine parlamentare per approvare la legislazione necessaria, il Withdrawal Agreement Bill, entro la data stabilita per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

Brexit vicinissima, parla Boris Johnson

«Un mandato forte» a favore della Brexit. Così il leader dei conservatori ha commentato il risultato delle urne. Per il premier si è trattato di una «storica» vittoria che consentirà al governo «di rispettare la volontà democratica» del popolo.

«Grazie a tutti in tutto il nostro grande Paese. Grazie a chi ha votato, a chi ha fatto il volontario, a chi si è presentato come candidato. Viviamo nella più grande democrazia del mondo», il commento di Boris Johnson in un tweet pubblicato subito dopo le prime proiezioni. Poi ha detto: «Abbiamo provocato un terremoto, ora dobbiamo raccogliere la sfida».

«Dobbiamo capire adesso che terremoto abbiamo provocato», ha aggiunto. «È nostro compito essere all’altezza degli eventi».

La sinistra laburista ammette la sconfitta

Jeremy Corbyn, intanto, ammette la sconfitta. «Si tratta ovviamente di una notte molto deludente per il Partito laburista», ha detto il leader del Labour, anticipando «un processo di riflessione». «Non guiderò il partito in nessun’altra campagna per le elezioni generali». I laburisti hanno perso una sessantina di seggi rispetto alle elezioni di due anni fa.

Dopo l’ufficialità dei risultati, Jo Swinson ha dato le dimissioni da leader dei liberaldemocratici. Ha perso il suo seggio nell’East Dunbartonshire. I Libdem saranno guidati, fino alle elezioni per il rinnovo della leadership il prossimo anno, dalla baronessa Sal Briton e dal parlamentare Ed Davey.