Le incredibili immagini della funivia del Mottarone che si schianta (video): la corda cede e la cabina cade

Dalle carte dell’inchiesta sulla tragedia del Mottarone spunta il video dell’ultimo viaggio della cabina, prima di schiantarsi, lo scorso 23 maggio. Le telecamere di esercizio riprendono gli ultimi istanti prima che la fune si spezzi e la cabina cada giù. Nel video in basso, mandato in onda dal tg della Sette, si vede la funivia arrivare fino al punto più in alto per poi precipitare in basso e schiantarsi.

La tragedia della funivia del Mottarone fece 14 morti

Fu di 14 morti e un bimbo sopravvissuto il bilancio dell’incidente della funivia Stresa Mottarone avvenuto sul Lago Maggiore nella parte piemontese il 23 maggio scorso. Cinque le famiglie distrutte nel crollo della funivia Stresa Mottarone: tre residenti in Lombardia – di cui una di origini israeliane – una in Emilia Romagna e una in Calabria. Si indaga per omicidio colposo plurimo. Sotto accusa la manutenzione programmata della funivia Stresa Mottarone. Il cavo trainante della funivia si spezzò e la cabina non fu stata fermata dal freno di emergenza. La folle corsa si interruppe con lo schianto su un pilone e infine il rotolamento verso gli alberi. La funivia Stresa Mottarone era appena stata revisionata e la sostituzione dei cavi era prevista per il 2029.