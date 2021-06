La memoria tradita e il futuro negato nell’ultimo numero di “Intervento nella società”

Si apre con un duro attacco di Riccardo Pedrizzi alla tassa di successione proposta dal Pd il nuovo numero di Intervento nella società (http://interventonellasocieta.altervista.org), il trimestrale di politica, economia, cultura e società diretto dal senatore, ex presidente della Commissione Finanze di Palazzo Madama.

L’editoriale di Riccardo Pedrizzi contro la patrimoniale

“Sul piano culturale – scrive Pedrizzi – l’imposta sulle successioni tradisce quella radicata diffidenza di una parte della cultura di questo Paese (quella collettivista e marxista) contro l’istituto della proprietà privata e l’autonomia negoziale e contro la famiglia naturale. Il prelievo viene normalmente giustificato con la circostanza che si tratta di attribuzioni patrimoniali non meritate e si fonda su una concezione della famiglia atomistica e circoscritta nel tempo e nello spazio, propria della cultura illuministica e rivoluzionaria che dovrebbe essere definitivamente ma che continua ad allignare in ricchi miliardari radicalchic…”.

In “Intervento nella società” articoli di Fisichella, Malgieri e D’Onofrio

“Anchise, Enea ed Ascaio, la memoria tradita, il futuro negato”, è il titolo che apre la rivista, che richiama un articolo di Gennaro Malgieri all’interno: “L’etica dell’Eneide ritorna, come tutte le le immagini grandiose che hanno dato un senso alla civiltà un senso in questi tempi di strage degli innocenti come monito, purtroppo non come fattualità. I giovani, infatti, vittime dello sconvolgimento pandemico non reggono il dolore e la debolezza dei vecchi che se ne vanno. E non trovano le repliche di Enea che possa sorreggerli…”.