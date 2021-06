La Meloni pianta un albero nel parco “Falcone e Borsellino: «La memoria, la terra, la Patria, tutto si lega»

“Nulla è più ‘di destra’ dell’ecologia”. “La memoria, la terra, la Patria, tutto si lega”. Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, Fratelli d’Italia fa seguire alle parole i fatti. Dopo la videoconferenza “Mondo Rurale: Biodiversità fragile e nascosta” organizzata in collaborazione con il gruppo Ecr al Parlamento europeo oggi è il momento del fare. “FdI ha deciso di recarsi nelle principali città italiane nei luoghi-simbolo regalando una matita che, se piantata nella terra e innaffiata, diventerà una pianta di lavanda, timo o salvia. Inoltre, in tutta Italia verrà fatta un’opera di piantumazione dai militanti di FdI; per sensibilizzare alla natura e diffondere verde ed ossigeno, soprattutto nelle aree urbane meno provviste di vegetazione. Noi, oggi, abbiamo scelto di piantare un albero nel parco “Falcone e Borsellino” a Roma: per lanciare un messaggio di speranza e legalità, particolarmente importante dopo le polemiche sollevate dalla scarcerazione di Giovanni Brusca”.

Giornata Mondiale dell’Ambiente, FdI nei luoghi simbolo

Piante nei luoghi simbolo «La conservazione del patrimonio naturale – ha detto Giorgia Meloni durante il suo intervento di venerdì – è un elemento fondamentale dell’identità politica di noi conservatori. Consentitemelo: non c’è nulla di più “di destra” dell’ecologia”. Ricordiamo, a riguardo, l’iniziativa di commemorare i Caduti della Grande Guerra promuovendo il patrimonio storico e ambientale dei Parchi e dei Viali della Rimembranza presenti sul territorio italiano. FDi la promosse in occasione del 160esimo Anniversario dell’Unità nazionale. Rammentiamo un’altra toccante iniziativa del circolo di FdI di Legnago: piantare un albero per ogni vittima del Covid. Il binomio destra ed ecologia è una patto da sempre vivo nelle idee e nalla pratica politica. Che si salda con la memoria e tante battaglie per la legalità.

Meloni:”La memoria, la terra, la Patria, tutto si lega”

L’iniziativa di piantare un albero nel campo Falcone e Borsellino a Roma all’Eur è stata molto apprezzata. Lo dimostrano i commenti sui social e la partecipazione. In un momento in cui la scarcerazione di Brusca ha suscutatio un’ondata di indignazione popolare e politica. A proposito della sua sacarcerazine dopo 25 anni di carcere, Giorgia Meloni aveva dichiarato: “È una notizia che lascia senza fiato e fa venire i brividi. L’idea che un personaggio del genere sia di nuovo in libertà è inaccettabile: è un affronto per le vittime, per i caduti contro la mafia e per tutti i servitori dello Stato”. Per questo, come afferma Giorgia Melioni nel video, per la destra “la memoria, la terra, la Patria si legano”.