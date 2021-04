Conservatorismo verde. La conferenza stampa di Giorgia Meloni. Segui la diretta (video)

“Conservatorismo verde. Idee e progetti per una ecologia di destra”. È il titolo della conferenza stampa di Giorgia Meloni che si tiene nei locali della Fondazione Alleanza nazionale in via della Scrofa. L’iniziativa di Fratelli d’Italia si svolge in occasione della Giornata della Terra “Earth Day”. All’incontro con i giornalisti, oltre alla leader del partito, interverranno il responsabile del Dipartimento Ambiente ed Energia di FdI, Nicola Procaccini, l’editore della rivista “Nazione Futura”, Francesco Giubilei. E l’agronomo e conduttore televisivo, Luca Sardella.