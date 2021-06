Gualtieri indecente: “Con Salvini avremmo avuto più morti”. La Palombelli lo affonda in due mosse

Pessima performance di Roberto Gualtieri, aspirante candidato sindaco del Pd a Roma, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4. Invece di parlare della Capitale, di programmi e guardare ai guai di casa sua, si è messo ad insultare in maniera diretta Matteo Salvini a proposito della pandemia: “Se avessimo fatto quello che ci chiedeva – ha spiegato a proposito del leader della Lega -, avremmo avuto decine o centinaia di migliaia di italiani morti oggi. Perché ha sempre tenuto una linea di nessuna prudenza, nessun contenimento, nessuna chiusura“. Anche Gualtieri scimmiotta la frase agghiacciante che disse Zingaretti di Meloni e Salvini: con il centrodestra al governo a gestire il coronavirus avremmo avuto morti a cataste sulle spiagge.

Gualtieri, asserzione agghiacciante come quella di Zingaretti

Fu una asserzione vergognosa, che ora l’ex ministro dell’Economia del Conte 2 reitera penosamente per “nascondere” una gestione della pandemia fallimentare: la tesi vergognosa del “impossibile fare meglio di noi contro il coronavirus”, però non funziona. E il giochetto si ritorce contro a Gualtieri. Ecco quello che è accaduto in studio.

La Palombelli affonda Gualtieri

E’ la conduttrice, Barbara Palombelli a rimetterlo in riga con statistiche alla mano: guardi, proprio l’Italia è stato il Paese europeo con il maggior numero di morti da inizio pandemia a oggi. Gualtieri non se l’aspetta, preso in contropiede, farfuglia: “Questa discussione lasciamola agli esperti”, taglia corto stizzito e imbarazzato. Palombelli batte Gualtieri. Ma la partita per il candidato del Pd va finire ancora peggio quando a stretto giro di posta arriva in diretta una nota della Lega a Stasera Italia, che la Palombvelli legge correttamente per intero.

La Palombelli legge la nota di Salvini e Gualtieri impallidisce