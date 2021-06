Grillo furibondo, non ci sta a farsi depotenziare da Conte. E i grillini non sanno da che parte stare

Il Grillo filo-Cina ha già messo in imbarazzo l’ex premier la scorsa settimana, costringendolo ad addurre motivi familiari alla mancata visita insieme a Grillo dell’ambasciatore a cinese a Roma. Con lo strascico di polemiche al vetriolo che conosciamo. L’obiettivo di Conte sarebbe quello di evitare ogni tipo di ambiguità nelle scelte da intraprendere. Dopo essersi disfatto del fantasma di Davide Casaleggio – leggiamo sulla Stampa- “quei mesi di patimenti hanno lasciato nella mente dell’ex premier un pensiero che forse lo perseguita ancora. Nel nuovo Movimento 5 stelle – va ripetendo da settimane – i ruoli di potere dovranno essere «ben definiti, con una gerarchia chiara, senza spazio per le ambiguità». Insomma, vuole evitare a tutti i costi un altro cortocircuito: se c’è un capo, decide il capo”. Con ruoli di potere ben definiti e una gerarchia chiara. Va da sé che limitare il raggio d’azione di Grillo sarebbe fondamentale per la sua strategia.

Fonti M5S: “Grillo vuole restare arbitro”

Nello statuto Conte avrebbe cercato di limitare il raggio d’azione di Grillo. Senza togliergli funzioni e prerogative l’obiettivo sarebbe quello di evitare le sue intromissioni nella definizione della linea politica del M5S. Come spesso in passato ha fatto. La linea politica dovrebbe essere nelle mani del capo politico e della segreteria, dopo aver consultato i gruppi parlamentari. Solo in alcuni casi gli iscritti potrebbero essere coinvolti. Insomma, si tratta di un altro partito. Grillo accetterà? Le premesse farebbero pensare al contrario. I rumors lo danno nella Capitale nei prossimi giorni. Fonti 5S raccolte dal Giornale raccontano che “Grillo vuole essere arbitro, al di sopra di tutto“; il che nel nuovo Statuto non sarebbe previsto.

“A Beppe non sta bene”