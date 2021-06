Giustizia, FdI: «Necessaria la separazione delle carriere. Senza non c’è giusto processo»

«La separazione delle carriere è il presupposto necessario per il giusto processo. Solo ponendo sullo stesso piano, non solo formale ma soprattutto sostanziale, accusa e difesa, si può garantire la parità tra le parti e la terzietà del giudice. E quindi la vera Giustizia». Così il senatore di FdI, Alberto Balboni, vicepresidente della commissione Giustizia, a margine della manifestazione dell’Unione delle Camere Penali italiane (Ucpi) a Roma.

FdI dalla parte dell’avvocatura

«Siamo da sempre al fianco dell’avvocatura e degli avvocati penalisti – ha aggiunto Andrea Delmastro, deputato e responsabile Giustizia di FdI – in questa battaglia di civiltà. Difendiamo la posizione dell’Avvocatura che non si è mai arresa ad essere un fastidioso ammennicolo all’interno del processo e che pretende dignità per sé stessa e per suo tramite per i cittadini italiani».

La separazione delle carriere necessaria alla giustizia

Per FdI, quindi, «occorre lavorare per una vera parità processuale tra accusa e difesa che non si può che realizzare attraverso la separazione delle carriere. Tutte le altre riforme – ha concluso Delmastro – sono un pannicello caldo che rinvia un problema che oramai è divenuto indifferibile».