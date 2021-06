«Denise è viva e ha una figlia»: l’ex pm Angioni è certa di averla ritrovata. E scrive alla Procura

Denise Pipitone sarebbe viva. “Sistemata” in una famiglia che avrebbe legami con i rapitori. E addirittura avrebbe un marito e una figlia. Questo quanto detto dall’ex pm Maria Angioni nel corso della trasmissione Storie Italiane. E quelle parole, attese da 17 anni, riecheggiano nello studio di Raiuno e deflagrano nell’etere come una bomba. Dopo anni di indagini. Processi. Ricerche e depistaggi. Accuse e smentite. testimoni anonimi e piste che non hanno portato da nessuna parte, la pm che indagò nel primo anno della scomparsa. Che non si è mai data per vinta. E che ha continuato a investigare in privato. Fino alla certezza personale acquisita sulla base di indagini svolte in privato.

Riscontri – tra materiale fotografico e testimonianze – a seguito dei quali, in collegamento oggi con Eleonora Daniele, la Angioni ha dichiarato in diretta tv: «La mia idea – ha spiegato la pm – è che Denise sia viva, “sistemata” in qualche famiglia che ha legami con i rapitori, o con alcuni componenti che hanno avuto legami con i rapitori. Non è detto che sia in una famiglia rom. Va cercata in ambienti che siano da noi difficilmente ispezionabili. La pista rom è collegabile al video di quella signora di Milano, ma non sappiamo neanche se sia una rom. Diciamo che era un gruppo che forse chiedeva l’elemosina».

Il magistrato, che è colei alla quale si deve la recente riapertura delle indagini da parte della Procura di Marsala. La donna che cha continuato a investigare per proprio conto sulla scomparsa di quella bambina mai ritrovata. L’ospite tv che, spaziando dalla Rai a Mediaset, ha riproposto dubbi e rilanciato ipotesi sul sequestro e sulla sparizione, contribuendo di fatto a riaccendere i riflettori su un cold case che si dava ormai per perso, ora esce allo scoperto. Nonostante lo scetticismo nei suoi confronti palesati in diverse occasioni da diversi conduttori televisivi Rai e Mediaset. E una certa diffidenza diffusa.

Dubbi, ai quali la Angioni risponde asserendo: «Io sono sicura che sia viva. Nei giorni scorsi ho mandato in procura una serie di foto e documenti che mi danno la personale certezza che sia viva. Che ha una famiglia, e anche una figlia. Ovviamente – spiega ancora l’ex pm – sono documenti che ho trasmesso solo alla procura della Repubblica e all’avvocato Frazzitta, perché sono molto delicati. Poi sarà la procura a valutare se la mia valutazione è vera oppure no. Prima era una probabilità. Ma ormai ho la personale certezza che sia così». Parole che, pronunciate da chi sul caso ha indagato sin dalle prime battute, e che coordinò all’inizio l’inchiesta, assumono una valenza doppia…

Eppure, ripresi dal sito dell’Ansa, l’avvocato Frazzitta e per sua intermediazione, la stessa Piera Maggio, mamma di Denise, invitano «tutti – giornalisti, magistrati o avvocati – alla massima cautela nel momento in cui si diffondono notizie che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili e che possono costituire un ostacolo al lavoro della Procura di Marsala». Non solo. Sempre secondo quanto riferisce l’Ansa, «il legale, che dice anche di parlare a nome di Piera Maggio, ha escluso di avere ricevuto segnalazioni in proposito. «Non vediamo tuttavia la necessità – ha aggiunto peraltro – di fornire informazioni particolarmente dettagliate, frutto o meno delle indicazioni di un mitomane. O che dovessero anche risultare fondate, perché ancora al vaglio della magistratura». Non sappiamo se sia un e3ccesso di discrezione date le indagini in coro, o un eccesso di cautela date le delusioni fin qui subite da Piera Maggio ad ogni annuncio di risoluzione del caso. Quel che sappiamo, però, è che la magistratura finora, tra indagini e processi, sentenze e indiscrezioni, intercettazioni e testimonianze, non è comunque arrivata a nessun punto concreto. E sono passati 17 anni…

