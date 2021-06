Ddl Zan, Sallusti alla sinistra: “Nella Bibbia c’è scritto che l’omosessualità è peccato” (video)

Alessandro Sallusti sulla richiesta del Vaticano di rivedere il Ddl si mostra stupito, ma non della posizione contraria della Chiesa, quanto delle critiche piovute dalla Santa Sede: “Non credo che il documento del Vaticano sia stato redatto all’insaputa di Papa Francesco. Non è ingerenza, il Vaticano chiede se i patti Lateranensi siano ancora validi. Nel Catechismo c’è scritto che l’omosessualità è peccato”, dice Sallusti ospite della Sette, a Otto e Mezzo, in risposta alle accuse di Antonio Padellaro, del Fatto Quotidiano.

I primi effetti della legge Zan o similari…

Nei giorni ha fatto scalpore il video di John Sherwood, pastore evangelico di strada, fermato per alcune ore a Londra, lo scorso aprile, dopo che alcuni passanti lo hanno segnalato per ‘omofobia’, accusandolo per le sue parole a difesa della famiglia ‘tradizionale’. Immagini che avrebbero, a quanto si apprende, destato commozione anche in Gualtiero Bassetti, presidente Cei.