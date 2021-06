Da Trastevere con Coraggio: il rapper Carl Brave presenta le tappe italiane da Verona a Taormina (video)

Dall’Arena di Verona al Teatro Antico di Taormina, fino alle alte quote di Courmayeur: sarà un’estate di grandi live per Carl Brave (all’anagrafe Carlo Coraggio) che torna sul palco con il suo nuovo “Coraggio Live Tour”. Il producer che ha tracciato una nuova direzione nella scena musicale italiana, nei prossimi mesi è pronto ad accendere la scena live insieme ad una band di dieci elementi tra percussioni, fiati (trombe e sax), basso, batteria, chitarre e tastiere.

Carl Brave ha avuto finora 29 dischi di platino

Artista da 29 Dischi di Platino e due milioni e mezzo di streaming al mese su Spotify, tour sold out e primi posti in radio, Carl Brave questa estate sarà in concerto in tutta Italia con la nuova tournée e, oltre ai due straordinari eventi all’Arena di Verona (23 agosto) e al Teatro Antico di Taormina (30 agosto). Le date al momento confermate e in aggiornamento sono: 26 giugno Courmayeur (AO) – Musicastelle Outdoor(concerto acustico in alta quota), 19 agosto Francavilla al Mare (CH) – Terrasound, 20 agosto Lecce – Luce Music Festival, 23 agosto Verona – Arena, 27 agosto Servigliano (FM) – NoSound Urban Fest, 30 agosto Taormina – Teatro Antico, 4 settembre Firenze – Notti a Teatro – c\o Ultravox Arena – Anfiteatro delle Cascine.

I biglietti per il “Coraggio Live Tour”, prodotto e organizzato da Francesco Barbaro di OTR Live, sono disponibili in tutti i punti vendita abituali e su ticketone.it.

Da Elisa e Elodie, tutte le collaborazioni di Carlo Coraggio

Tra i nomi più richiesti dai colleghi per nuove e interessanti collaborazioni, solo negli ultimi mesi Carl Brave ha conquistato il Disco D’Oro per il nuovo “Parte di me” con Guè Pequeno, il Doppio Platino per “Vivere tutte le vite” con Elisa, il Doppio Platino per Spigoli con Mara Sattei e Tha Supreme, il Platino per “Non ci sto” con Shablo e Marracash, e ancora il Platino per l’album “Notti Brave After”, il Disco D’Oro per l’album “Coraggio”, il Platino per brano “Vita”, il Platino per “Che Poi” e l’Oro per “Parli Parli” con Elodie e “Regina Coeli”.

Pioniere come producer e rapper nei teatri con il suo “Notti Brave in Teatro”, che aveva registrato il sold out in tutti gli appuntamenti, moltiplicando le date in diverse città, Carl Brave in ogni concerto ha conquistato pubblico e critica, segnando successi straordinari di live come “Rock in Roma” (oltre 25 mila persone presenti)e “Tuborg Open Fest”.