Covid, 838 contagi e 40 morti. Ma ci sono ancora più di 2,7 milioni di over 60 non vaccinati

Sono stati 838 i nuovi contagi di Covid registrati oggi in Italia, ieri erano stati 753, ma l’oscillazione dei numeri non cambia il tasso di positività che resta allo 0,4%. Sono in calo, invece, i morti, che nelle ultime 24 ore sono passati da 56 a 40. Dunque, l’andamento della pandemia si conferma confortante, sebbene la variante Delta continui a rappresentare un’incognita che allarma. E proprio mentre si rincorrono gli appelli per incrementare i vaccini, emerge che ci sono ancora 2,7 milioni di over 60 completamente non vaccinati, ovvero che non hanno ricevuto neanche una dose.

I pazienti in terapia intensiva scendono sotto 300

Sul fronte dei ricoveri prosegue il netto alleggerimento delle strutture ospedaliere. Nelle terapie intensive, oggi, ci sono otto pazienti in meno di ieri, che portano il totale a 298. Nei reparti Covid ordinari, invece, il calo è stato di 128 persone, che portano il totale dei ricoverati a 1.771 pazienti. I guariti nelle ultime 24 ore, poi, sono stati 3.301, per un totale di 4.072.099 persone che hanno superato la malattia. Il totale dei decessi arriva invece oggi a 127.458 da inizio pandemia.

Oltre 2,7 milioni di over 60 non vaccinati

E mentre fonti del governo hanno assicurato che a luglio arriveranno 14 milioni di dosi di vaccini, dal rapporto settimanale della struttura del commissario straordinario per l’emergenza Covid emerge che sono ancora più di 2,7 milioni gli over 60 non vaccinati. Fra questi gli over 80 «in attesa di prima dose o della dose unica» sono 354mila, i cittadini tra i 70 e i 79 anni sono 813mila, e si attestano a un milione e mezzo quelli nella fascia 60-69. A conti fatti, insomma, tra le fasce più a rischio è come se l’intera città di Roma non fosse vaccinata.