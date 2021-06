Barbara D’Urso: «Mi minacciano, ho una guardia del corpo. Mi dicono “ti taglio la testa”»

«Ho paura, il mio stalker è stato visto sotto casa mia, mi sono arrivate minacce con scritto “ti taglio la testa”, ho dovuto prendere una guardia del corpo». Lo ha detto in aula in Tribunale a Roma, Barbara D’Urso, sentita al processo, svoltosi a porte chiuse, che vede sul banco degli imputati un 36enne catanese accusato di stalking. Le minacce a Barbara D’Urso I fatti sono iniziati intorno al 2017 quando l’uomo partecipò a una trasmissione della D’Urso. Da quel momento il 36enne, con un profilo Instagram sotto il nome di “bacisolari”, ha iniziato a spacciarsi per figlio adottivo della conduttrice tv, scrivendo ai parenti della D’Urso per chiedere di poter vedere i suoi “fratelli”. Ultimamente però l’uomo ha iniziato a minacciare online la presentatrice e a tempestare di telefonate la redazione televisiva. Il giudice monocratico Valerio De Gioia ha disposto per lui una perizia psichiatrica e ha rinviato alla prossima udienza fissata per il 14 ottobre.

I messaggi

Come ricostruisce il Corriere della Sera, «i suoi messaggi deliranti sono diversi: “Ciao fratellino, come stai?”, ha scritto in passato l’imputato al figlio della conduttrice. “Dì a mamma che sono tornato”. E, ancora peggio, ha provato a contattarlo sul luogo di lavoro, presentandosi così: “Sono il figlio adottivo di Barbara D’Urso, ho bisogno di parlare con mio fratello”». Il 36enne, animatore di villaggi turistici, si legge ancora sul Corriere, ha anche contattato alcuni giornali per farsi intervistare. Accreditandosi come il figlio “segreto” della conduttrice.

La denuncia