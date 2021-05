Viola il coprifuoco, ragazzo preso a calci da un carabiniere. L’Arma apre un inchiesta (video)

Sono in corso accertamenti da parte del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli in merito a quanto ripreso in un video diffuso sul web, nel quale si vede un carabiniere prendere a calci a un giovane con le mani alzate in quanto sorpreso in strada durante il coprifuoco. Il fatto sarebbe accaduto a Terzigno, in provincia di Napoli.

Il comando dell’Arma: “Fatto inconciliabile con i nostri valori”

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli in una nota fa sapere di aver “immediatamente avviato autonomi accertamenti finalizzati a perseguire, con il massimo rigore e convinta inflessibilità, comportamenti inconciliabili con i valori fondanti dell’Arma, valori di umanità e vicinanza, a cui si ispira quotidianamente l’agire dei tanti Carabinieri che, con sacrificio e dedizione, operano per garantire i diritti e la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio anche la propria vita”.

A Terzigno (Napoli) un carabiniere prende a calci un ragazzo sorpreso in strada dopo il coprifuoco. Le immagini fanno il giro dei social. E l’Arma apre un’indagine interna #Napoli pic.twitter.com/IasNNd3av9 — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) May 11, 2021

Ecco che cosa si vede nei 20 secondi del carabiniere che prende a calci il giovane

Il video dura appena venti secondi e gira da alcune ore sui social network. Mostra un carabiniere che dà due calci a un ragazzo. Il giovane colpito si scusa con il militare. Un residente riprende da un balcone quella che è probabilmente la scena finale dell’intervento dei due carabinieri che sono stati già individuati dal Comando provinciale dei carabinieri di Napoli.

La pattuglia è intervenuta in circostanze ancora da chiarire. Indagini in corso per capire il motivo per cui il carabiniere ripreso abbia avuto questa condotta, rischia un procedimento disciplinare. Non è nota al momento l’identità del giovane, si cerca di individuare anche l’autore del video.

