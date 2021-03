Chi era il maresciallo Baldassarre Nero: la Camorra lo voleva morto, ci è riuscito il Covid (video)

“Dove non ha potuto la Camorra, c’è riuscito l’infido Covid, probabilmente blindato dalla corazza di una delle sue terribili varianti”. Lo scrive il blog di Macerata Campania, riportando la notizia della morte del maresciallo Baldassarre Nero, comandante della locale stazione dei Carabinieri.

Perché il maresciallo Baldassarre Nero non era ancora vaccinato?

Il maresciallo Baldassarre Nero aveva 48 anni, aveva contratto il Covid qualche giorno fa. In questi ultimi giorni, le condizioni si erano aggravate notevolmente e piuttosto velocemente. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli, il militare non ce l’ha fatta, diventando l’ennesima vittima del coronavirus. Il maresciallo non aveva fatto in tempo a vaccinarsi.

Il maresciallo Nero era in prima linea contro la Camorra. Un nemico temutissimo dalla criminalità organizzata, che in passato aveva anche organizzato un attentato alla caserma dove prestava servizio, a Grazzanise. Quel fatto diventò noto anche grazie alla ricostruzione dei collaboratori di giustizia.

Attorno a “Baldo” Nero, “fu costruita una meritata aura di coraggioso e di assolutamente fedele ad una legalità intransigente, per difendere la quale, si mostrava disposto anche a rischiare la sua incolumità”.

Il maresciallo Nero aveva anche ricevuto la medaglia d’argento al valore nel 2008, allorché aveva neutralizzato un esagitato che sparava sulla folla con un’azione davvero eroica. E leggendo le cronache, il termine non è esagerato.

Il ricordo dell’Arma dei Carabinieri

L’Arma gli ha dedicato in queste ore un commosso omaggio sulla pagina Facebook.

«Il Lgt Baldassarre Nero era un punto di riferimento per tutta la Stazione di Macerata Campana (CE), che guidava con impegno e dedizione. Il Covid19 lo ha portato via e tutta l’Arma dei Carabinieri oggi piange la perdita di questo collega, che per la sua abnegazione era stato decorato con Medaglia d’Argento al valore dell’Arma nel 2012. A proprio rischio, fermò un uomo armato di pistola che minacciava i passanti. Di lui resterà sempre il ricordo vivido e sentito.

Ciao Baldassarre!»