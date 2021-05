Ufo, arriva l’ammissione del Pentagono: “L’oggetto rotondo che si inabissa è vero” (video)

Ufo, due avvistamenti confermati dal Pentagono nel luglio del 2019

Si tratta del secondo video ( qui il primo ) che riguarda i fatti apparentemente inspiegabili occorsi durante le esercitazioni del luglio 2019, e che sarebbero stati registrati – conferma il Pentagono – dai marinai a bordo. “Guarda, si avvicina – dice una voce mentre il video viene registrato – ora si è inabissato! ” Luis “Lue” Elizondo , un ex ufficiale dei serivizi del Pentagono, che utilizza le sue credenziali per studiare i documenti del Pentagono sugli oggetti volanti non identificati, ha detto al New York Post che gli Ufo sono in grado di viaggiare indistintamente nello spazio, nei cieli e anche di navigare sott’acqua.