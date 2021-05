Nella jungla di Roma anche un topo che banchetta nella vetrina del supermercato (video). “Siamo invasi”

Gabbiani che assalgono i turisti, cinghiali che scippano la spesa alla massaie, ora anche un topo che banchetta tra i vassoi di un supermercato del centro, tra l’indignazione degli avventori e il salumiere che dice: “Aò, deve essere entrato con la pioggia…”, mentre i clienti, indignati, minacciano di chiamare la polizia. Accade a Roma, nella zona del centro, a viale Angelico, l’episodio risale a due mesi fa e il locale, a quanto pare, è stato chiuso.

Il video col topo nel supermercato diventa virale

Il video è finito su social e anche sulla home page di Repubblica, che svela: “Per le due famiglie proprietari dell’attività nel rione Prati è stato un duro colpo. ‘Ma non sappiamo ancora se denunceremo’, spiega Giampiero I., titolare. ‘Non voglio giustificarmi, ma una cosa così in settant’anni che siamo lì non era mai successa: qui comunque siamo invasi dai topi”, scrive il quotidiano romano. Un’accusa che richiama precise responsabilità politiche sul fronte del degrado e dell’igiene pubblica.