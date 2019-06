Elisa Isoardi: «Roma sembra Jurassic Park, gabbiani-condor sul davanzale di casa»

Un’altra romana si unisce al coro ormai unanime di denunce contro l‘amministrazione Raggi. Questa volta a puntare i riflettori contro il degrado della Capitale, cassonetti stracolmi di rifiuti maleodoanti e tutto il resto, è una vip come Elisa Isoardi, la conduttrice di Uno mattina, ex compagna del ministro Salvini.

«Oggi ho preparato la colazione al mio cagnolino Zenit che mangia carne tritata e per farla raffreddare l’ho messa sul davanzale fuori dalla finestra. Stamattina mi sono accorta che il gabbiano mi aveva finito tutta la pappa di Zenit. Se i gabbiani sono arrivati ad essere così spaventosi ed enormi vuol dire che di cibo in città, tra i rifiuti, ce n’è!». La bella conduttrice non attacca direttamente la sindaca, ma racconta i guai della Capitale attraverso, come dice lei stessa, “un simpatico aneddoto” che fotografa bene le condizioni da terzo mondo in cui versa la Città Eterna. «Mi sembrava di essere a Jurassic Park dove gli attacchi arrivano sia dal cielo che dalla terra con questi gabbiani-Condor che sono anche abbastanza volenti! A volte ho persino paura che mi mangino pure Zenit», conclude scherzando la bella Elisa. Ma forse non troppo Anche il suo ex, il ministro dell’Interno, tempo fa aveva denunciato la presenza dei gabbiani in città, diventata negli ultimi tempi, a dir poco ingombrante: «I gabbiani di Roma sono dei mostri! Il Comune tolga l’immondizia, non se ne può più».