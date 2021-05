Suor Monia scomunica Letta: “Basta elemosine, tassare sempre gli italiani non è la soluzione giusta” (video)

“Fantastica Suor Monia! In 2 minuti smonta la proposta di Letta, spiegando alla sinistra che le tasse non sono la soluzione a tutto…”, esulta Giorgia Meloni su Fb, pubblicando il video dell’intervista realizzata ieri a Rete 4 a “Quarta Repubbluca”. Suor Monia ha attaccato con argomenti da economista consumata l’idea del Pd di tassare le fasce di reddito più alte per “regalare” 10mila euro ai giovani, una sorta di patrimoniale mascherata nel nome di una presunta sinistra di governo.

Suor Monia, dalla solidarietà alla Meloni alle critiche al Pd

La suora (chi è), che in passato aveva esprsso solidarietà a Giorgia Meloni per gli insulti ricevuti dagli accademici di Siena, ha detto, senza mezze misure, “che la tassa proposta da Letta non va certo ad aiutare i giovani, è una mancetta che non li rende liberi e non aiuta l’economia, l’Italia che produce”. Per Suor Monia, la tassazione deve aiutare i disoccupati a ritrovare il lavoro e i giovani a entrare nel mercato, “i soldi del fisco vanno indirizzati per investimenti, ricerca e formazione professionale, altro che sussidi di Stato…”.