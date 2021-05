Musica: Elettra Lamborghini e Rocco Hunt si contendono il brano tormentone dell’estate (video)

Si scrive colonna sonora dell’estate, si legge tormentone. Tra i brani in lizza per l’estate 2021, due interpreti pop, molto amati dagli adolescenti, hanno appena immesso sulle piattaforme streaming e in radio le loro canzoni. Una è Elettra Lamborghini, l’altro è Rocco Hunt (con Ana Mena).

Entrambi propongono “musica leggerissima” (per parafrasare il brano di Colpesce e Dimartino), che sarà ascoltatissima in spiaggia e nelle discoteche italiane.

Il brano di Elettra Lamborghini

È un fischio western, unito al coretto sospirante divenuto ormai cult, a sancire l’atteso ritorno sulle scene musicali di Elettra Lamborghini. L’iconica artista da milioni di streaming, protagonista della musica italiana e non solo, venerdì prossimo torna in radio e su tutte le piattaforme digitali con un nuovo singolo. Si intitola Pistolero (Island Records). A un anno di distanza da ‘La Isla‘, brano che ha decretato Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini tra le regine indiscusse dell’estate 2020, Elettra è pronta a pubblicare una nuova canzone che ha già il sapore del tormentone.



Vulnerabile al fascino del bandolero, il cattivo ragazzo antieroe per eccellenza. Elettra con Pistolero sfodera un brano orecchiabile, dalle sonorità trascinanti e dal ritornello vincente. Le liriche, accattivanti e scanzonate, sembrano pensate apposta per i Social. In particolare per Instagram e i primi scatti dell’estate 2021.

Rocco Hunt e Ana Mena con “Un bacio all’improvviso”

La coppia musicale dell’estate ritorna e prenota uno dei tormentoni dell’estate 2021. Rocco Hunt e Ana Mena, dopo il successo straordinario della loro ultima hit ‘A un passo dalla Luna’ che ha raggiunto i 5 dischi di platino in Italia e sta conquistando il mercato internazionale scalando le classifiche di America Latina, Spagna e Francia, rinnovano la loro fortunata collaborazione internazionale e pubblicano venerdì 4 giugno ‘Un bacio all’improvviso’ (Epic/Sony Music). L’hit maker campano unisce ancora una volta il suo talento con quello della splendida stella nascente della musica latina creando un mix perfetto di sensualità, allegria e spensieratezza per questo brano che ha tutte le carte in regola per diventare la nuova colonna sonora dell’estate 2021.

La loro “A un passo dalla Luna”, hit dell’estate 2020 certificata 5 volte Platino in Italia, ha superato oltre i 350 milioni di stream totali ed è rimasta per 9 settimane consecutive al 1° posto della classifica dei singoli più venduti (dati Fimi/GfK).