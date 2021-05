Il ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: domenica la diretta di Radio University sul Secolo

Domenica 23 maggio, a 29 anni dalla strage di Capaci, da Ignazio La Russa e Walter Jeder un doveroso ricordo a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nella puntata di Radio University (ore 11, in diretta sul Secolo d’Italia) commenteranno l’iniziativa un lenzuolo contro la mafia, il ricordo di Falcone e Borsellino nelle città che diventano luoghi di memoria, avamposti per la tutela della legalità. Dal Colosseo a Roma al teatro Massimo di Palermo, sventoleranno i lenzuoli come bandiere laiche che uniscono il Paese in un grido contro le mafie. Si parlerà di condanna alla mafia, anche facendo riferimento al film “In guerra per amore” di Pif. Il film si ispira al rapporto Scotten che avvalora la teoria, criticata da molti storici, secondo cui la mafia abbia offerto il suo sostegno logistico agli americani durante il loro sbarco in Sicilia per liberare l’Italia. Secondo la narrazione a cui si rifà il film, sbarcando in Sicilia, gli americani avrebbero liberato i mafiosi incarcerati dal fascismo, nominandoli sindaci dei vari comuni, e ciò in base a un preciso progetto ispirato da Lucky Luciano, il quale avrebbe provveduto anche a fornire le liste dei mafiosi da nominare. Non mancheranno spunti sull’attualità, attraverso una rassegna stampa dei temi più scottanti del giorno e della settimana, come gli sbarchi che proseguono imperterriti, l’estate che verrà: il difficile ritorno alle riaperture e i danni al turismo e tanti altri.