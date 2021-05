Ikea ritira dal mercato piatti, ciotole e tazze di due modelli molto venduti. “Motivi di sicurezza”

“Potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi”. Ikea ha invitato tutti i clienti che hanno acquistato i piatti, le ciotole e le tazze di due modelli molto venduti anche in Italia, di riportarle al punto vendita più vicino.

Quali sono i modelli ritirati dal mercato

Ikea invita tutti i clienti che hanno acquistato i piatti, le ciotole e le tazze delle serie Heroisk e Talrika a non utilizzarli e a riportare i prodotti al più vicino negozio per ricevere il rimborso. E’ quanto si legge in una nota.

“La sicurezza è da sempre una priorità per Ikea. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti. Ciò nonostante, ci sono stati segnalati dei casi di rottura dei prodotti. Per questo, in via precauzionale, stiamo ritirando dal mercato i piatti, le ciotole e le tazze delle serie Heroisk e Talrika. Questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi”.

I clienti, conclude la nota, possono riportare gli articoli in un qualsiasi negozio Ikea, dove riceveranno il rimborso. Non è richiesto lo scontrino fiscale. “Per ulteriori informazioni contatta il Servizio Clienti al numero verde 800 924646″.

Ikea, il precedente del 2019 del bavaglino pericoloso

Ikea raramente ha problemi con i suoi prodotti, ma li segnala sempre con grande tempestività. L’ultimo precedente in Italia risale al 2019. In quell’occasione il gruppo svedese aveva invitato tutti i clienti che hanno acquistato il bavaglino MATVRÅ, blu/rosso 2 pezzi, a non utilizzare il prodotto e a contattare Ikea per la risoluzione del problema.

“Ci è stato segnalato che il bottone del bavaglino potrebbe staccarsi, se tirato dal bambino” aveva spiegato Emelie Knoester, Business Area Manager di Ikea of Sweden, che continua:

“La sicurezza dei clienti è la massima priorità per Ikea e per questo motivo abbiamo deciso di ritirare il bavaglino MATVRÅ blu/rosso 2 pezzi, come misura precauzionale.” I bavaglini con lo stesso nome, MATVRÅ, ma con motivo frutta/verdura, verde/giallo, sono sicuri, perché realizzati con materiale e design diversi.”