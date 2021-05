Gualtieri e la foto per le primarie: un flop. Sembrano i ragazzi del muretto, un po’ attempati…

Non è stata una buona idea quella di Roberto Gualtieri: ha postato su Twitter la foto dei candidati alle primarie del Pd per scegliere chi correrà da aspirante sindaco a Roma. Ma l’effetto si è rivelato deludente. E dire che Gualtieri l’aveva presentata con toni ispirati: “La squadra dei candidati alle Primarie al completo, sotto il sole della Capitale. Uniti oggi, come saremo uniti domani, per ridare dignità, orgoglio e rilancio alla nostra Capitale. Prendi parte alla rinascita insieme con noi, vota anche tu il prossimo 20 giugno“.

Chi sono i candidati alle primarie fotografati

I candidati sono fotografati uno accanto all’altro seduti su un muretto, nei pressi della Piramide: Tobia Zevi, Paolo Ciani, Imma Battaglia, lo stesso Gualtieri, Stefania Grancio, Giovanni Caudo e Stefano Fassina. La foto di gruppo nasce perché stamane i “magnifici sette” si sono incontrati per sottoscrivere una carta d’intenti. Ma Gualtieri è arrivato in ritardo e gli altri, indispettiti, stavano per andarsene. Perché lo sanno tutti che queste primarie sono un’inutile farsa.

I commenti ironici e delusi sui social

Poi le lamentele dei candidati che si sentono comparse sono rientrate e la foto è sbarcata sui social. Con risultati non proprio lusinghieri. E’ stato Osho il primo a lanciare il commento fulmineo: “I ragazzi del muretto“. Ma anche gli altri utenti non sono da meno: “Con tutto il rispetto sembrate il simpatico gruppo di anziani che si ferma a chiacchierare seduto sulle panchine nel parchetto sotto casa mia”. “Il candidato sindaco e i suoi assessori – twitta un altro – povere primarie…”. E ancora: “Vi state a prendere la tintarella? Bravi”.

Calenda parte con i manifesti a Roma

E c’è anche chi commenta avvisando Gualtieri che il suo voto andrà a Calenda. Il quale a sua volta ha fatto partire la prima serie di manifesti a Roma. E su twitter ha rilanciato il commento di un suo follower assai ardito, che lo paragona addirittura a Giusva Fioravanti e gli suggerisce di cambiare la foto. Ma sui social, si sa, la follia è sempre in agguato…