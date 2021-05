Ghera (FdI): «Stop annunci e proclami, D’Amato garantisca la seconda dose dei vaccini»

Duro attacco di Fabrizio Ghera alla Regione Lazio per i ritardi sulla seconda dose dei vaccini. «L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato – dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Pisana – la smetta di fare i soliti annunci e proclami. E garantisca la seconda dose del richiamo dei vaccini entro i tempi prestabiliti. Soprattutto per i malati oncologici e le persone fragili».

Vaccini, Ghera: «Pandemia gestita con approssimazione»

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia attacca: «Ciò che sta accadendo in queste ore, anche per quanto riguarda le dosi di Astrazeneca, denota tutta la approssimazione con la quale questa giunta guidata da Zingaretti ha gestito fino a oggi l’intera pandemia. Le uniche cose che saranno ricordate di chi ha guidato il Lazio durante questa emergenza, saranno gli Spritz negazionisti dell’anno scorso del governatore e il posticipo di ben tre settimane per i richiami. In mezzo, come al solito, fuffa e demagogia».

Ghera: «D’Amato chieda scusa»

E poi ancora. «Tra l’altro non vi è alcuno studio scientifico che sostiene la scelta del rinvio della seconda dose. Senza contare che i cittadini si erano organizzati per tempo. D’Amato – conclude Ghera – chieda scusa quantomeno a chi, in queste ore, brancola nel buio non trovando risposte serie ed adeguate».

Pfizer Italia: richiamo a 21 giorni

Contraria a posticipare la seconda dose del vaccino anche Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia, ai microfoni di Sky Tg24 ha commentato l’allungamento da parte del Cts a 5 settimane della finestra per la somministrazione della seconda dose. Marino ha raccomandato di agire secondo quanto suggerito dai dati scientifici disponibili. «Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo. Se non nelle osservazioni di vita reale, come è stato fatto nel Regno Unito».