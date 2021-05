Chiara Ferragni festeggia la vittoria dei Maneskin con la stessa “eleganza” di Fedez: il dito medio

Il trionfo dei Maneskin ha scatenato l’influencer Chiara Ferragni, che ha scelto un modo particolarmente “elegante” per festeggiare la vittoria della canzone italiana all’Eurofestival: il dito medio, un classico dei Ferragnez, visto che il marito ne fa largo uso ogni qualvolta si trova a corto di argomento, il che capita quasi sempre. Un modo per farsi notare, con classe, come sempre, ma anche per prendersi il merito di una vittoria che sarebbe stata favorita dall’impegno diretto, sul web, dalla signora Fedez.

Il dito medio di Chiara Ferragni in onore dei Maneskin

La Ferragni, secondo la narrazione della influencer, avrebbe alzato il dito medio contro “quelli che pensavano che l’Italia non potesse vincere” la kermesse canora d’Europa. Perché? C’era un complotto internazionale che la Ferragni ha sventato? La lobby dei neomelodici lussemburghesi stava provando a fregarci?

Ecco il motivo per il quale, forse, l’influencer e imprenditrice italiana, così come il marito Fedez, sarebbe scesa in campo per chiedere ai suoi 26 milioni di follower in tutto il mondo di votare il gruppo. “Ragazzi, dovete votare 24 per i Maneskin all’Eurovision”, era stato il messaggio in una stories di Ferragni prima delle votazioni e del verdetto finale. Un trionfo che all’Italia mancava da ben 31 anni, quando a vincere l’Eurovision era stato Toto Cutugno con il brano ‘Insieme: 1992’. Dopo le braccia alzate dei Maneskin, il dito medio della Ferragni.

L’esempio del marito è piaciuto tanto alla influencer