Fedez vs. Rai: la guerra continua. Viale Mazzini lo querela e la Vigilanza valuta l’audizione

Prosegue la guerra tra Rai e Fedez. A Viale Mazzini stanno valutando in queste ore di querelare il rapper e influencer, dopo le polemiche scaturate prima, durante e dopo il Concertone del primo maggio.

Martedì prossimo, intanto, la commissione di Vigilanza Rai si riunirà in plenaria per valutare la possibilità di audire Fedez sul caso. Nonché sull’accusa di censura da parte dello stesso Fedez nei confronti della Rai. La commissione bicamerale dovrà decidere se avviare l’aduzione. Infatti, il quesito è procedurale. Secondo il regolamento dell’organismo parlamentare, l’audizione di un soggetto terzo, citato in Commissione, rientra nelle funzioni della bicamerale? I membri dovranno valutare e decidere.

La lettera del rapper alla Commissione di Vigilanza

Il rapper ha scritto al presidente della Vigilanza Rai, Barachini per chiedere, essendo stato nominato, “costantemente, sia dagli onorevoli intervenuti, che dal direttore Francesco Di Mare”, di essere udito per esporre la sua versione sui fatti avvenuti.

Intanto l’accusa del rapper alla Rai, secondo l’Adnkronos, è allo studio di Viale Mazzini che sta decidendo, proprio in queste ore, se querelare Fedez. Se si intraprendesse questo percorso vi sarebbero contorni giudiziari che potrebbero costituire un elemento ulteriore di valutazione per la Commissione.

Fedez contro la Rai: la guerra continua

Secondo il sito tv Blog, la Rai presenterà querela contro Fedez per diffamazione aggravata e per grave danno d’immagine a seguito delle vicende di cui sopra. La querela, secondo le indiscrezioni che abbiamo raccolto, dovrebbe essere depositata nei prossimi giorni. Per altro, proprio durante l’audizione in Commissione di Vigilanza è stato consigliato più volte al direttore della terza rete di procedere a querela a seguito delle sue affermazioni sulla “manipolazione” operata dallo stesso Fedez alla registrazione telefonica, la prima pubblicata dal cantautore lombardo. Ma su quello, come detto dallo stesso dirigente in quella sede, doveva essere la Rai a decidere di procedere e stando a quanto apprendiamo la decisione da parte dell’azienda radiotelevisiva pubblica sarebbe arrivata proprio in queste ultime ore.

Il discorso del primo maggio dell’influencer ha avuto, solo su Instagram, quasi 16 milioni di visualizzazioni. La diretta Rai del primo maggio circa un decimo (un milione e seicentomila spettatori).