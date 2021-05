Elezioni, centrodestra al rush finale: “Correremo con candidati civici. Presto i nomi”

“Il centrodestra correrà unito in tutte le città che andranno al voto: sul tavolo ci sono molti profili, alcuni inediti che si sono fatti avanti recentemente. Proprio per questo ci sarà un altro vertice a breve, dopo alcuni approfondimenti sugli aspiranti sindaci più interessanti”. Inizia così il comunicato congiunto del centrodestra al termine del vertice del pomeriggio. Il centrodestra ha optato per candidati civici. ”Ho trovato un clima di grande collaborazione nella riunione”, ha esordito Giorgia Meloni uscendo dalla riunione con gli altri leader della coalizione. “Sono molto ottimista sul fatto che siamo in dirittura d’arrivo. Ci sono diversi nomi molto interessanti“.

Centrodestra: “Optiamo su candidati espressione della società”

La riunione si è svolto in un clima di grande collaborazione: “lo stesso non si può dire del fronte opposto, dal momento che Pd e Cinquestelle non sono stati capaci di raggiungere un accordo. E si presenteranno divisi agli elettori con progetti disomogenei”. E’ quanto si legge in una nota congiunta del centrodestra diffusa al termine del vertice di questa sera alla Camera. “Lega, Forza Italia, Fratelli D’Italia, Udc, Cambiamo, Noi con l’Italia e Rinascimento – viene assicurato nel comunicato- sono concordi nel voler mettere in campo candidature civiche, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni”. ”Lavoriamo per vincere e i candidati ci saranno in pochi giorni”, ha assicurato Giorgia Meloni. ”Il centrodestra -ha sottolinea la leader di Fdi- ha ribadito che vuole andare compatto e unito in tutte le città al voto. A differenza di quel che accade nel campo del centrosinistra, preferiamo convergere su candidati espressione del civismo, della società, del mondo del lavoro e imprenditoriale per allargare il proprio campo e fronte”.

“Candidati in grado di vincere non di fare passerelle”

Tra i nomi circolati con insistenza per i candidati sindaci di Roma e Milano ci sono rispettivamente Enrico Michetti, avvocato amministrativista; e Annarosa Racca, presidente di Federfarma. Ha commentato la Meloni: “Sono sicuramente dei nomi interessanti come ce ne sono altri…”. Presto arriveranno i nomi definitivi, confermano tutti. “Stiamo lavorando perché ci sono stati nuovi candidati civici che si sono offerti per partecipare a questa grande battaglia. Noi li esamineremo per poi valutare e rivederci quanto prima di nuovo”. ”Non si tratta – aggiunge Tajani – di trovare delle star che fanno passerella o candidati sconosciuti. Ma di individuare candidati in grado di vincere e governare molto meglio di come ha fatto la sinistra in questi anni’.

Salvini: “Tutti i nomi in grado di fare meglio di Sala e Raggi”

“Allargare alla società civile il centodestra sta dando i suoi frutti – conferma Salvini. Oggi al tavolo sono emersi 4 o 5 nomi che fino alla settimana scorsa non c’erano. Qualcuno si è impegnato ad approfondire su Bologna, Roma e Milano. Sono finalmente usciti diversi nomi di civici”, sottolinea il leader della Lega. “Sono tanti bei nomi, qualcuno lo sentirò personalmente, entro la settimana avremo il quadro più chiaro”. “Ci aggiorneremo a breve. Entro la settimana avremo il quadro più chiaro. Sono ottimista, noi abbiamo il valore aggiunto dell’unità”. E a chi insinua che i nomini fin’ora trapelati non siano all’altezza risponde: “”Michetti e Racca nomi di serie B? Non ci sono nomi di serie B, noi badiamo alla sostanza e non alla forma: quando parliamo di avvocati, docenti, farmacisti e industriali, che siano televisivamente conosciuti mi interessa poco”. Tutti i nomi in cantiere- assicura “sarebbero tutti in grado di fare meglio della Raggi a Roma e di Sala a Milano”.