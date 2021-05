Dopo 27 anni e 3 figli, Bill Gates e Melinda annunciano il divorzio miliardario: l’ha chiesto lei

«Il matrimonio è irrimediabilmente finito»: è stata Melinda a chiedere il divorzio dal famosissimo marito, Bill Gates, affermando che l’epilogo del divorzio è ormai ineludibile. La separazione di una delle coppie più famose e facoltose del mondo rimbalza sui siti del pianeta, corroborato di tutto il potenziale di gossip possibile. La notizia, rilanciata in queste ore specialmente dal sito Tmz che avrebbe ottenuto una copia della richiesta depositata dalla signora Gates, conferma che la coppia avrebbe già firmato un contratto di separazione, ma che – si legge sul web – il documento non è incluso nella richiesta di divorzio.

Matrimonio finito: il divorzio di Bill Gates dalla moglie Melinda

Nelle carte del divorzio si si precisa che al momento del matrimonio, 27 anni fa, non è stato firmato nessun accordo prematrimoniale. E che Melinda Gates non ha fatto domanda di alimenti. Tmz aggiunge, inoltre, che la coppia ha chiesto una sentenza di divorzio entro il prossimo aprile. E che prevede che si arriverà ad un accordo senza nessuna battaglia legale. Niente guerre intestine da dare in pasto al gossip. Almeno, non più di quanto non stia già accadendo, soprattutto nel tentativo di fare i conti in tasca ai due ex coniugi. Impegnati, al momento, a rassicurare le migliaia di dipendenti al loro seguito. Non a caso, sono stati gli stessi Bill e Melinda Gates ad annunciare la notizia della decisione di divorziare, pubblicando ieri contemporaneamente una dichiarazione sui loro account Twitter.

Divorzio Bill Gates, una oculata gestione mediatica della notizia

Un evento gestito mediaticamente nel segno della moderazione dai due, che punta a calmierare borsa e imprese di famiglia. Un annuncio in cui hanno sia Bill che Melinda hanno assicurato che continueranno a lavorare insieme alla loro Foundation: la più grande organizzazione filantropica del mondo. «Dopo aver riflettuto a lungo ed aver lavorato moltissimo sulla nostra relazione – hanno scritto gli ormai ex marito e moglie in una sorta di comunicato congiunto – abbiamo deciso di chiudere il nostro matrimonio. garantendo una linea di continuità nel solco della massima rassicurazione possibile. Pur separando i loro destini personali, dunque, i due hanno ribadito di continuare «a condividere la fede della missione.

Gli ex coniugi rassicurano i dipendenti della Fondazione

Continueremo il nostro lavoro insieme alla fondazione, ma non crediamo più di poter crescere come coppia nella prossima fase delle nostre vite», si legge ancora nella dichiarazione dei Gates. Con un patrimonio di 130,5 miliardi di dollari, il cofondatore di Microsoft, che ha 65 anni, è quarto nella classifica degli più ricchi del mondo stilata da Forbes. I due si sono incontrati proprio a Microsoft, dove Melinda, ora 56enne, lavorava sviluppando prodotti multimediali per la società. Si sono sposati nel 1994 a Lanai, isola delle Hawaii, ed hanno tre figli.

Il divorzio dopo 27 anni di matrimonio e 3 figli

Melinda ha lasciato Microsoft nel 1996, e venti anni fa è emersa dall’ombra del marito iniziando ad occuparsi, insieme al suocero Bill Gates sr., della fondazione. Nel 2008, poi, Bill ha rinunciato agli incarichi operativi nella compagnia per occuparsi a tempo pieno, insieme alla moglie, della Foundation. E sempre a tale scopo, nel 2014 si è anche dimesso dalla carica di chairman di Microsoft. Secondo le stime relative alla fine del 2019, la Foundation ha distribuito grant per un totale di 55 miliardi di dollari per programmi sanitari globali e per l’istruzione negli Usa.