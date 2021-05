Demi Lovato: fiera di dirvi che sono non binaria, e cambierò i miei pronomi. Datemi del “loro”

“Sono fiera di dirvi che mi identifico come non-binary e da qui in avanti cambierò i miei pronomi in they/them”. Essi/loro. A parlare così è la pop star Demi Lovato. La quale, dopo essersi definita bisessuale e poi pansessuale ora si definisce non-binaria (cioè persona che non si sente né maschio né femmina). La notizia non è di poco conto visto che Demi Lovato è stata inserita nella classifica delle 100 persone più influenti al mondo.

“Sono così felice di condividere con tutti voi un po’ più della mia vita”, ha detto Demi Lovato ai suoi follower, spiegando di aver passato negli ultimi anni molto tempo a “guarire e lavorare su se stessa”. “Lo sto facendo per chi là fuori non riesce a condividere il suo vero essere con le persone che ama – ha aggiunto l’artista parlando del suo coming out – Per favore continuate a vivere le vostre verità e sappiate che vi mando tanto amore”. Il post che contiene il video è accompagnato anche da un altro messaggio della star di Sorry (Not Sorry): “Ogni giorno ci alziamo e abbiamo un’altra opportunità di essere chi vogliamo o vorremmo essere. Ho trascorso la maggior parte della mia vita crescendo davanti a tutti voi… avete visto il bello, il brutto e tutto quel che c’è in mezzo”.

Demi Lovato ha ottenuto i primi successi con il film Camp Rock, nel 2008. La sua vita è stata alquanto turbolenta: nel 2010 è stata ricoverata in una clinica specializzata nel recupero da problemi di bulimia e autolesionismo. Affetta da un disturbo bipolare, le è stato diagnosticato un severo esaurimento nervoso che l’aveva anche spinta all’abuso di alcol e droghe. Nel luglio 2018, poi, la notizia del ricovero a Los Angeles per una sospetta overdose di eroina. La pop star ha inoltre raccontato di esser stata vittima di atti di bullismo da bambina.

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo

