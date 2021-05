Covid, 5.948 nuovi contagi e 256 morti: calano le terapie intensive. Svolta in Portogallo: nessun decesso

Sono 5.948 i contagi da Covid in Italia, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, regione per regione, registrati altri 256 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 121.829 tamponi, il tasso di positività è al 4,88%.

Tornano a calare le terapie intensive, 34 in meno (ieri +2) con 121 ingressi del giorno, e sono 2.490 in tutto, mentre i ricoveri ordinari crescono di 50 unità (ieri -36), 18.395 in totale.

Covid, i guariti superano i tre milioni e mezzo

Con i 13.038 registrati ufficialmente nelle ultime 24 ore i guariti dal Covid-19 e dimessi in Italia superano i tre milioni e mezzo. Sono esattamente 3.505.717.

La regione con più casi di contagi giornalieri è la Campania (+959). Segue la Sicilia (+734), poi il Lazio (+661). Le altre regioni sono l’ Emilia Romagna (+641), Lombardia (+637) e Toscana (+570).

Il totale dei casi sale a 4.050.708. In aumento i guariti, 13.038 (ieri 8.637), per un totale di 3.505.717. Torna quindi a calare il numero delle persone attualmente positive, 7.348 in meno (ieri +364): i malati ancora attivi sono ora 42.

In Portogallo nessun decesso

Dal Portogallo arriva una buona notizia. Nelle ultime 24 ore non vi è stato nessun decesso per il Covid-19. Il bollettino giornaliero delle autorità sanitarie portoghesi registra anche 180 nuovi contagi. È la quarta volta, dall’inizio della pandemia che non vi sono morti per il coronavirus, dopo il 26 e il 30 aprile, e il 3 agosto 2020.

Secondo quanto riporta il quotidiano Diario de Noticias, il Portogallo negli ultimi sette giorni è stato il Paese europeo con il minor numero di morti per abitanti. L’incidenza dei contagi è ora pari a 64,4 casi ogni 100mila abitanti.

In gennaio il Portogallo era uno dei paesi più colpiti d’Europa. In questo mese si erano avuti 5.576 morti, pari al 44,7% dei decessi fino allora registrati. Attualmente, il bilancio totale arriva a 16.977 morti e 837.457 contagi, su una popolazione di 10,2 milioni di abitanti.