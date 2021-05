Coprifuoco, duro scontro in tv, Cacciari attacca Galli e il governo: la logica dell’orario è assurda (video)

Coprifuoco, è scontro in tv tra Cacciari e Galli: e sono scintille a “Cartabianca” dalla Berlinguer. Proprio mentre le Regioni propongono di ampliare alle 23 il coprifuoco così da permettere di poter lavorare la sera. Con il tira e molla sull’orario della misura restrittiva, penalizzante per il turismo e, in particolare per i settori dell’accoglienza, dell’intrattenimento e della ristorazione. E il governo che continua a incassare le rivendicazioni dei partiti interni all’esecutivo e dell’opposizione, ieri sera a carta Bianca, dalla Berlinguer, va in onda l’ultimo acceso scontro che il dibattito in corso registra alacremente, tutti i giorni: quello tra Massimo Cacciari e il virologo Massimo Galli. L’esperto che, sommerso da polemiche e attacchi, ha più volte annunciato e ritrattato il suo addio alle partecipazioni tv.

Coprifuoco, è scontro in tv tra Cacciari e Galli: scintille a “Cartabianca” dalla Berlinguer

Ed è uno scontro duro. O, per essere più diplomatici, un confronto acceso, quello avvenuto a favore di telecamera tra il filosofo e il professore dell’ospedale Sacco di Milano. Un botta e risposta (video dal sito Adnkronos che lo riprende da Raiplay), senza esclusione di colpi, che riverbera sul piccolo schermo malumori e criticità legati a coprifuoco e orari di chiusura. “La questione dell’orario è assurda”, dice Cacciari. “La logica è limitare l’uscita delle persone”, replica Galli nel prolungato duello. E in mezzo, stoccate e j’accuse che, se non portano nulla di nuovo alla discussione politica, la dicono comunque lunga sulle fazioni in campo.