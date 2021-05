Classifica mondiale libertà di stampa: anche i giornalisti di Botswana e Lituania sono più liberi

La classifica indipendente di Reporter Senza Frontiere non lascia dubbi. L’Italia è solo al 41mo posto nella classifica mondiale della libertà di stampa. Decisamente sotto a nazioni che, nel nostro becero immaginario, non sono culle del giornalismo indipendente.

Ma i numeri dell’organizzazione con sede a Parigi, non ci danno scampo. Secondo la tabella di Rsf, del vecchio continente siamo quelli messi peggio. Ci scalza anche Cipro e peggio di noi c’è solo la Grecia.

LEGGI ANCHE https://www.secoloditalia.it/2021/01/addio-a-michele-fusco-un-grande-giornalista-ucciso-dal-covid-dopo-aver-sfidato-i-negazionisti/

Travaglio è meno “libero” di un giornalista del Suriname

Insomma, per questa classifica, Gad Lerner è meno libero di un commentatore giamaicano, un direttore di un quotidiano del Burkina Faso è più indipendente e (quindi attendibile) di Marco Travaglio. E un tg lituano è più attendibile di quello condotto, ad esempio, da Enrico Mentana. A leggerla in questi termini mette i brividi. Ma i parametri sono questi. E sono sempre gli stessi da oltre vent’anni. Ed è la stessa identica classifica che veniva menzionata fino alla nausea durante gli anni di governo del centrodestra. Correva l’anno 2009, Silvio Berlusconi era a Palazzo Chigi e uscì la classifica. Tutti i quotidiani diedero grande risalto al ranking imbarazzante. Il dem Giorgio Merlo, all’epoca vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, denunciava: “L’Italia in materia di libertà di stampa, è in fondo alla classifica dei paesi più sviluppati”. Oggi, i dem, che sono al governo, tacciono. Come restano silenti gli esponenti del M5s, che fecero per anni con Beppe Grillo una battaglia cavalcando proprio questa classifica.

La classifica di Rsf, con Berlusconi al governo, era sempre citata

Ma c’è di più. Rsf nel suo rapporto cita (con militanti “neofascisti” e “no-vax”) esplicitamente i “militanti del M5s” tra i nemici della libertà di stampa. Militanti che “con minacce e intimidazioni non consentono ai giornalisti italiani di svolgere il loro lavoro correttamente”. Ecco perché, nel Movimento 5 Stelle nessuno è più interessato alla classifica. Altro dato che balza agli occhi: la classifica ci penalizza anche perché la “pandemia” non ha consentito l’accesso da parte dei reporter italiani, a molti atti pubblici. Una buona “scusa” per mantenere l’embargo su documenti scomodi.

Infine, un dato emblematico: la Svezia è al terzo posto nella classifica mondiale. Dietro solo a Norvegia e Finlandia. Proprio l’ambasciatore svedese in Italia, nell’aprile 2020 aveva attaccato alcuni giornali italiani (Repubblica e Corriere) per l’opera di disinformazione sulle misure anti Covid di Stoccolma. Alla luce di questa classifica, loro terzi e noi al quarantunesimo posto, qualcuno dovrà chiedere scusa all’ambasciatore svedese.

Leggi la classifica integrale di Rsf

Indice mondiale della libertà di stampa 2021

1 Norvegia

2 Finlandia

3 Svezia

4 Danimarca

5 Costa Rica

6 Olanda

7 Giamaica

8 Nuova Zelanda

9 Portogallo

10 Svizzera

11 Belgio

12 Irlanda

13 Germania

14 Canada

15 Estonia

16 Islanda

17 Austria

18 Uruguay

19 Suriname

20 Lussemburgo

21 Samoa

22 Lettonia

23 Liechtenstein

24 Namibia

25 Australia

26 Cipro

27 Capoverde

28 Lituania

29 Spagna

30 Ghana

31 Trinidad e Tobago

32 Sud Africa

33 Regno Unito

34 Francia

35 Slovacchia

36 Slovenia

37 Burkina Faso

38 Botswana

39 Andorra

40 Repubblica Ceca

41 Italia

42 Corea del Sud

43 Taiwan

44 Stati Uniti

45 Caraibi orientali (Oecs)

46 Tonga

47 Papua Nuova Guinea

48 Romania

49 Senegal

50 Repubblica Dominicana