Ciro Grillo e la notte brava, parla l’amico della ragazza: lei era sconvolta, io volevo picchiarli

Ancora un riscontro alla versione di Silvia (nome di fantasia) che ha denunciato per violenza sessuale Ciro Grillo e tre suoi amici. Ieri sui giornali sono apparse le testimonianze di un’amica di Silvia, cui la ragazza aveva inviato selfie in cui si vedevano lividi sul suo corpo dopo la notte da incubo del 16 luglio 2019.

Parla l’amico della ragazza: lei era sconvolta

Oggi sia Repubblica che il Corriere riprendono la testimonianza di un amico stretto di Silvia. Quello che le aveva accompagnate al Billionaire. Lì le due ragazze, Silvia e l’amica, fanno la conoscenza di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia. Lui vede che Silvia e Ciro Grillo a un certo punto si scambiano un bacio.

L’amico: “Quei quattro non mi piacevano”

«Ne ho parlato subito con Roberta (l’altra amica) – fa mettere a verbale il ragazzo – perché quei quattro tipi avevano un atteggiamento che non mi piaceva. Io non li conoscevo personalmente, li conosceva un nostro amico». I carabinieri gli chiedono di specificare meglio il passaggio sull’atteggiamento. «Se la tiravano», risponde. «Quel Ciro aveva gli occhiali da sole nonostante fosse notte e fossimo al chiuso».

Lei gli rivela: mi hanno fatto bere mezza bottiglia di vodka

Il ragazzo rivede Silvia e l’amica solo dopo due giorni. Non le aveva più sentite e le invita in piscina. «Non avendo più avuto notizia di loro, le ho invitate in piscina». «Le ho chiesto come fosse andata la serata, ma mi ha fatto una faccia brutta, quindi ho capito che qualcosa era andato storto». Il ragazzo chiede a Silvia: «Alla fine hai fatto sesso con Ciro?». Gli risponde di sì. Aggiungendo: «Prima mi hanno fatto bere mezza bottiglia di vodka».

Lui le chiede: vuoi che vada a menarli tutti?

«Continuavo a farle domande e lei continuava a non rispondere, ho intuito che c’era stato qualcosa di brutto. Allora le ho domandato: hai fatto sesso solo con Ciro?». Silvia non risponde né sì né no. «Ma mi ha fatto capire che aveva avuto rapporti anche con qualcuno degli altri. Le ho detto: vuoi che vada a menarli? Tutti, non solo Ciro. Mi ha detto di no».