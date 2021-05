Botte alle nozze in Salento: il matrimonio finisce in rissa tra sposo e testimone (video)

Come nelle commedie più scontate e in quelle storie che si raccontano al bar del paese, un matrimonio a Specchia, in provincia di Lecce, è finito in rissa. O meglio in una furibonda scazzottata tra sposo e testimone.

Per quale motivo i due si siano presi a pugni davanti a tutti, nessuno sa dirlo. Non lo sanno dire, per ora, neanche i giornali d’informazione locali, solitamente aggiornatissimi.

Testimone e sposo si sono presi a pugni dopo il brindisi

Sulla vicenda, che ha suscitato molta curiosità, secondo il sito Lecce Prima non esiste una versione ufficiale. Quel pomeriggio, infatti, non c’è stato alcun intervento dei carabinieri della stazione locale o della compagnia di Tricase, i quali solo dopo che – come tutti – sono venuti a conoscenza dei fatti, hanno iniziato a raccogliere qualche informazione, in via informale, ai fini di ricostruzione. Infatti, nessuno ha sporto nemmeno una denuncia e quindi, per il momento, non esiste neppure una vera e propria indagine.

La rissa al matrimonio in Salento diventa virale

Tutto quello che si sa per certo è che l’episodio, avvenuto nei pressi della trattoria nei cui spazi esterni si stava celebrando un matrimonio, a un certo punto i due 30enni del posto D.A. e C.G., sono venuti alle mani. I due, secondo La Gazzetta del Mezzogiorno, avrebbero alzato il gomito durante i brindisi d’auguri. Sarebbe stato questo, secondo le prime informazioni, il motivo delle botte da orbi che si sono dati sposo e testimone sabato pomeriggio a Specchia. Il matrimonio è finito con l’arrivo dei carabinieri e con i due che si stavano picchiando in strada, fra gli invitati urlanti, circa una ventina. La lite violenta si è accesa durante il pranzo, ma i dissapori sono proseguiti fino alla colluttazione. Il video dei due che si picchiano sta facendo il giro del web.