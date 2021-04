X Factor, giuria riconfermata ma la sorpresa potrebbe essere Hell Raton al posto di Cattelan

X Factor, il talent su SkyUno, è in cerca di un nuovo conduttore dopo l’addio di Alessandro Cattelan. L’edizione numero 15 prenderà il via a settembre con le audizioni del talent show, per poi lasciare spazio a ottobre ai live show in diretta.

Scrive Il Messaggero che da “Lodovica Comello (che su Sky dal 2016 conduce Italia’s Got Talent) alla Iena Nicolò De Devitiis sono diversi i potenziali successori di Cattelan”. Nelle ultime settimane hanno incontrato la produzione di X Factor, sottoponendosi a veri e propri provini”.

Ma incuriosisce un’altra notizia riportata sul quotidiano: un’audizione l’ha fatta anche Hell Raton, il 30enne rapper e discografico che già l’anno scorso ha fatto parte della giuria e che ha portato alla vittoria la diciassettenne Casadilego. “Un possibile cambio di ruolo – sottolinea Il Messaggero – è l’idea che piace alla produzione per cercare discontinuità dopo Cattelan, nella speranza che faccia bene al marchio”.

“Più vicino al mondo della radio, dal quale proveniva anche l’ex conduttore, è invece Marco Maccarini, già volto di MTV il cui nome circola con insistenza nel toto-nomi: «Un contatto c’è stato. Se la produzione formalizzasse la proposta io non mi tirerei indietro. E condurre X Factor mi verrebbe anche bene», dice lui, confermando le indiscrezioni. Al di là del nuovo volto, la produzione non sembrerebbe essere intenzionata a rivoluzionare il cast come fatto l’anno scorso con il turnover dei giurati: ad eccezione dell’eventuale promozione di Hell Raton, dovrebbero essere riconfermati Manuel Agnelli, Mika e Emma Marrone”.