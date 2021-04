Vaccino Johnson & Johnson, 15 milioni di dosi mischiate per sbaglio con AstraZeneca

Disastroso incidente relativo al vaccino Johnson & Johnson, 15 milioni di dosi rovinate. «È stato un errore umano» riporta il New York Times che racconta di quanto accaduto in uno stabilimento di Baltimora, nel Maryland. «I lavoratori – scrive il quotidiano- hanno accidentalmente fuso gli ingredienti dei vaccini diverse settimane fa, rovinando circa 15 milioni di dosi del vaccino di Johnson & Johnson e costringendo le autorità di regolamentazione a ritardare l’autorizzazione delle linee di produzione dell’impianto».

«L’impianto è gestito da Emergent BioSolutions, un partner di produzione sia di Johnson & Johnson che di AstraZeneca. I funzionari federali hanno attribuito l’errore all’errore umano», sottolinea il New York Times. Le consegne di decine di milioni di dosi del vaccino J&J, che nel prossimo mese dovevano partire proprio dallo stabilimento di Baltimora, sono adesso a rischio. E sono previsti ritardi nelle spedizioni.

Il quotidiano precisa che l’errore non influisce sulle dosi Johnson & Johnson attualmente fornite e utilizzate in America, perché nello stabilimento si producono vaccini destinati prevalentemente all’estero. Ulteriori spedizioni del vaccino Johnson & Johnson – previste per un totale di 24 milioni di dosi nel prossimo mese – avrebbero dovuto provenire dal gigantesco impianto di Baltimora. Consegne che, ora, sono in dubbio.

Johnson & Johnson ha già affrontato un ritardo nella sua produzione che ha portato l’azienda a rimanere indietro rispetto ai suoi impegni col governo Usa. Ha infatti consegnato 20 milioni di dosi entro la fine di marzo. Si è inoltre impegnata a fornire circa 75 milioni di dosi aggiuntive entro la fine di maggio.

Vaccino Johnson & Johnson mischiato per sbaglio con AstraZeneca

Il laboratorio incriminato produce vaccini sia per Johnson & Johnson che per AstraZeneca. I due vaccini utilizzano la stessa tecnologia. Impiega, infatti, una versione innocua di un virus – noto come vettore – che viene trasmesso nelle cellule per produrre una proteina che stimola il sistema immunitario a produrre anticorpi. Ma i vettori di Johnson e Johnson e di AstraZeneca sono biologicamente diversi e non intercambiabili.

Alla fine di febbraio, uno o più lavoratori hanno in qualche modo confuso i due vaccini durante il processo di produzione. L’errore di Emergent è passato inosservato per giorni fino a quando i controlli di qualità di Johnson & Johnson non lo hanno scoperto. Gli ispettori hanno individuato 15 milioni di dosi rovinate. Nessuna delle dosi ha mai lasciato la pianta e il lotto è stato messo in quarantena.

Johnson & Johnson ha segnalato l’incidente alle autorità di regolamentazione federali, che hanno quindi avviato un’indagine che ha ritardato l’autorizzazione delle linee di produzione dello stabilimento. Il colosso farmaceutico ha aumentato il numero di controllori di Emergent e ha istituito una serie di nuovi controlli per evitare altri imprevisti alla produzione.