Ruby ter a Siena, la difesa di Berlusconi: «Il Cav è ancora in ospedale. Decideranno i medici»

Nuovo rinvio dell’udienza del processo Ruby a Milano. Ma le condizioni di salute di Berlusconi non c’entrano. Lo spiega Federico Cecconi, avvocato dell’ex premier, al termine dell’udienza Ruby ter a Milano rinviata per l’assenza di un testimone.

Rinviata l’udienza Ruby ter a Milano

“Il rinvio non è dipeso da richieste di legittimo impedimento avanzate dalla difesa Berlusconi. La situazione non è cambiata sostanzialmente rispetto a quella della settimana scorsa. Berlusconi è ospedalizzato e adesso la parola passerà ai medici visto che abbiamo già udienza domani a Siena”.

La difesa di Berlusconi: per Siena la parola spetta ai medici

Proprio a 24 ore dall’udienza senese, dove è in programma la sentenza di un filone del processo Ruby, il difensore precisa: “Attendiamo che i medici forniscano degli elementi attualizzati rispetto alla condizione in cui versa. Domani vado in udienza, sono in attesa dei responsi medici e sulla base di quello che mi verrà fornito valuteremo di conseguenza come attivarci”.

L’udienza in programma oggi a Milano è stata rinviata. Per venire incontro alle condizioni di salute di un testimone Giuseppe Spinelli. Contabile di fiducia del Cavaliere. Che è in attesa del richiamo del vaccino anti Covid. Previsto per il prossimo 3 maggio. La pubblica accusa, rappresentante dal pm Luca Gaglio, si è detta disponibile a “venire incontro e rinviare la testimonianza” a metà maggio. Trovando l’adesione anche della difesa del leader di Forza Italia. Il collegio ha ritenuto “effettivamente opportuno” rinviare la testimonianza di Spinelli a vaccinazione completata. La prossima udienza è stata fissata in tribunale per mercoledì 28 aprile per ascoltare un paio di testimoni, tra cui un perito.